фото: ДБР

Правоохоронці викрили та блокували незаконний канал виїзду військовослужбовців до країн Європи, який організував дезертир з Харкова

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

У квітні минулого року фігурант самовільно залишив місце служби й переїхав до Дніпра. Там він розробив схему незаконного заробітку на знайомих військовозобов’язаних, які хотіли виїхати з України. "Допомога" у виїзді до Європи становила 7000 євро.

Зокрема, він передав "клієнту" поштою незаповнені бланки на відрядження з печатками одного із правоохоронних органів. Вписавши свої дані до документів, клієнт безперешкодно дістався Чернівців, де його зустрічав спільник організатора – місцевий правоохоронець.

Отримавши 7000 євро той повідомляв шукачу, що кордон треба буде перетинати поза офіційними пунктами пропуску. Також спільник радив взяти термос із гарячим чаєм, аби не замерзнути, чекаючи слушної нагоди непомітно для патрулів перейти кордон.

Під час обшуків в автомобілях фігурантів працівники ДБР вилучили 17 копій паспортів потенційних клієнтів. Вся отримана інформація досліджується у межах кримінального провадження.

Організатора незаконного каналу затримали, йому оголосили підозру. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Спільник також отримав підозру – йому "світить" до 9 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали експосадовця ТЦК, який заробив близько 500 тисяч гривень на ухилянтах.