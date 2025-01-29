14:23  29 січня
Кирила Фесика можуть призначити заступником керівника Київської військової адміністрації, - ЗМІ
10:09  29 січня
Пожежа в елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort: стали відомі подробиці
14:15  29 січня
У Києві топпосадовець зробив собі фейкову інвалідність
UA | RU
UA | RU
29 січня 2025, 19:14

Дезертир з Харкова організував незаконний канал виїзду до Європи

29 січня 2025, 19:14
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили та блокували незаконний канал виїзду військовослужбовців до країн Європи, який організував дезертир з Харкова

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

У квітні минулого року фігурант самовільно залишив місце служби й переїхав до Дніпра. Там він розробив схему незаконного заробітку на знайомих військовозобов’язаних, які хотіли виїхати з України. "Допомога" у виїзді до Європи становила 7000 євро.

Зокрема, він передав "клієнту" поштою незаповнені бланки на відрядження з печатками одного із правоохоронних органів. Вписавши свої дані до документів, клієнт безперешкодно дістався Чернівців, де його зустрічав спільник організатора – місцевий правоохоронець.

Отримавши 7000 євро той повідомляв шукачу, що кордон треба буде перетинати поза офіційними пунктами пропуску. Також спільник радив взяти термос із гарячим чаєм, аби не замерзнути, чекаючи слушної нагоди непомітно для патрулів перейти кордон.

Під час обшуків в автомобілях фігурантів працівники ДБР вилучили 17 копій паспортів потенційних клієнтів. Вся отримана інформація досліджується у межах кримінального провадження.

Організатора незаконного каналу затримали, йому оголосили підозру. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Спільник також отримав підозру – йому "світить" до 9 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали експосадовця ТЦК, який заробив близько 500 тисяч гривень на ухилянтах.

виїзд за кордон втеча за кордон втеча від мобілізації дезертир Харків ДБР
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
На Львівщині чоловіків судитимуть за співпрацю з російськими окупантами
29 січня 2025, 18:57
Ґвалтував, бив, погрожував вбити: окупант насильно вивіз жительку Харківщини до Бєлгорода
29 січня 2025, 18:48
У Запоріжжі затримали трьох паліїв автівок військових
29 січня 2025, 18:41
ЗСУ атакували російський нафтопереробний завод у Кстово: виникла потужна пожежа
29 січня 2025, 18:30
На Київщині чоловік намагався спалити транспорт газової служби
29 січня 2025, 18:22
Україна наклала арешт на компанії російського олігарха, який фінансує російські ракети
29 січня 2025, 18:03
На Харківщині чоловік виманив у людей майже 50 тисяч гривень, обіцяючи допомогти в евакуації
29 січня 2025, 18:03
Росіяни атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки обстрілу на Сумщині
29 січня 2025, 18:02
Через мобілізацію працівників водоканалу Житомир може захлинутися в нечистотах
29 січня 2025, 17:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »