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Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении в хищении горючего трем офицерам одной из воинских частей Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Под подозрением – командир батальона материального обеспечения, его заместитель и офицер штаба батальона. По данным ведомства, фигуранты указывали в документах завышенные показатели использования горючего.

"Полученные таким образом "излишки" продавали, а деньги делили между собой", - говорится в сообщении.

Правоохранители зафиксировали, что хищение горючего продолжалось с сентября 2024 года по январь 2025-го. По данным ГБР, ежемесячно фигуранты продавали по меньшей мере 10 тонн топлива и смазочных материалов.

По итогам ряда обысков деньги правоохранители выловили 8 тонн топлива, деньги и другие доказательства противоправной деятельности задержанных. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога: организатору - 908,4 тыс. грн, одному из пособий – 605,6 тыс. грн, третьему фигуранту – 423,9 тыс. грн. грн.

Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему хищения горючего в одной из воинских частей во Львовской области. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.