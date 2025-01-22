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22 січня 2025, 07:21

Партизани у Донецьку знищили військовий автомобіль окупантів

22 січня 2025, 07:21
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фото: АТЕШ
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Агенти партизанського руху «АТЕШ» здійснили диверсію у Донецьку, внаслідок якої був знищений військовий автомобіль

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал руху.

Зазначається, що автівка була спалена біля військової частини у Донецьку №08802 бригади "Кальміус". Військові цього об'єднання ворога воюють на Донецькому напрямку.

"Транспорт був підготовлений для виконання бойових завдань (підвезення бк та особового складу) та укомплектований засобами РЕБ, які Z-псевдоволонтери лише передали та на які ледве зібрали всією Росією. Наш агент зачекав на зручний момент і знищив авто, коли рашисти втратили пильність", - йдеться у повідомленні.

У партизанському русі зазначають, що автомобіль не підлягає відновленню.

Нагадаємо, раніше партизани провели розвідку підприємства з ремонту кораблів РФ у Криму. Йдеться про 91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту

окупація Донецьк Диверсія партизани
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