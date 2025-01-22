Партизани у Донецьку знищили військовий автомобіль окупантів

фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху «АТЕШ» здійснили диверсію у Донецьку, внаслідок якої був знищений військовий автомобіль

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал руху.

Зазначається, що автівка була спалена біля військової частини у Донецьку №08802 бригади "Кальміус". Військові цього об'єднання ворога воюють на Донецькому напрямку.

"Транспорт був підготовлений для виконання бойових завдань (підвезення бк та особового складу) та укомплектований засобами РЕБ, які Z-псевдоволонтери лише передали та на які ледве зібрали всією Росією. Наш агент зачекав на зручний момент і знищив авто, коли рашисти втратили пильність", - йдеться у повідомленні.

У партизанському русі зазначають, що автомобіль не підлягає відновленню.

Нагадаємо, раніше партизани провели розвідку підприємства з ремонту кораблів РФ у Криму. Йдеться про 91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту