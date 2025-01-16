Окупанти закидають Костянтинівку мінами та авіабомбами

фото: прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області

Російські окупанти не припиняють обстріли Донеччині. Зокрема, агресори продовжують знищувати місто Костянтинівка бомбами та мінами

Про це повідомляє пресцентр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області, передає RegioNews.

Зокрема, вранці 15 січня у місті було пошкоджено фасад приватного будинку та лінію електромережі ДТЕК.

О 10:10 російський агресор здійснив авіаудар по Новодмитрівському старостинському округу. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 фасади приватних будинків. Була поранена одна цивільна особа.

Впродовж доби ворог знову бив по Костянтинівці. Під удар попадали околиці міста, а також інші райони.

Крім того, росіяни обстріляли Віролюбівський старостинський округ, а також селища Біла Гора, Ол.Шультине, Диліївка, Неліпівка, Предтечине, Ступочки, Миколаївка, Новодмитрівка, Маркове, Майське, Новомаркове.

Наразі водопостачання в місті часткове. Подача води з водонасосної станції (ВНС) "Біла Гора" відсутня. За інформацією комунальників, через аварійно-ремонтні роботи на водогоні Білокузьминівської ВНС з 16.01.2025 з 08:00 зупинено подачу води до закінчення проведення ремонтних робіт.

Зараз без централізованого водо- та електро- постачання в громаді знаходяться населені пункти Віролюбівка, Молочарка, Марково, Стінки, Іжевка, Предтечине, Ступочки, Ол. Шультине, Дальня Диліївка, Ближня Диліївка, Біла Гора, Миколаївка, Подільське, Червоне, Новомаркове.

У рятувальній службі зазначили, що співробітники ДСНС намагаються підтримують населення та намагаються захистити від загроз війни. Зокрема, рятувальники ліквідовують пожежі та наслідки обстрілів, підвозять воду та евакуюють людей.

Нагадаємо, у ніч на 16 січня російські війська випустили по Україні 55 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 34 ворожих дронів, ще 18 – локаційно втрачені.