Оккупанты обвиняют Константиновку в минах и авиабомбах

фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Донбасса. В частности, агрессоры продолжают уничтожать город Константиновка бомбами и минами.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области, передает RegioNews .

В частности, утром 15 января в городе был поврежден фасад частного дома и линия электросети ДТЭК.

В 10:10 российский агрессор нанес авиаудар по Новодмитровскому старостинскому округу. В результате обстрела повреждены 2 фасада частных домов. Было ранено одно гражданское лицо.

На протяжении суток враг снова бил по Константиновке. Под удар попадали окрестности города, а также другие районы.

Кроме того, россияне обстреляли Веролюбовский старостинский округ, а также поселки Белая Гора, Ол.Шультино, Дилиевка, Нелиповка, Предтечино, Ступочки, Николаевка, Новодмитровка, Марково, Майское, Новомарково.

В настоящее время водоснабжение в городе частичное. Подача воды с водонасосной станции (ВЧС) "Белая Гора" отсутствует. По информации коммунальщиков, из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе Белокузьминовской ВНС с 16.01.2025 с 08:00 остановлена подача воды до окончания проведения ремонтных работ.

Сейчас без централизованного водо- и электроснабжения в общине находятся населенные пункты Веролюбовка, Молочарка, Марково, Стенки, Ижевка, Предтечино, Ступочки, Ол. Шультино, Дальняя Дилиевка, Ближняя Дилиевка, Белая Гора, Николаевка, Подольское, Красное, Новомарковое.

В спасательной службе отметили, что сотрудники ГСЧС пытаются поддерживать население и пытаются защитить от угроз войны.

Напомним, 31 декабря в 14:30 в результате вражеских обстрелов из неустановленного типа вооружения в селе Успеновка погибла местная жительница 1966 года рождения.