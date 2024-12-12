Оккупанты атаковали Донетчину авиабомбами: ранены 4 гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали город Покровск, а также села Комар и Новотроицкое. Российские захватчики повредили 22 гражданских объекта, из них — 15 жилых домов.

"Покровск выдержал 5 артиллерийских атак — россияне ранили троих мирных жителей, повредили 6 частных домов, 3 торговых павильона, гараж, 2 гражданских авто, газопровод", — говорится в сообщении.

В Новотроицком из-за обстрелов ранен гражданский, поврежден частный дом. На село Комар россияне сбросили три авиабомба "УМПБ Д-30СН" — разрушения получили восемь частных домов.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, количество погибших в результате ракетного удара по клинике в Запорожье во вторник, 10 декабря, по состоянию на сегодняшнее утро выросло до 10.