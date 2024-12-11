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11 декабря 2024, 13:00

Россияне ударили из артиллерии по Константиновке: ранен мирный житель

11 декабря 2024, 13:00
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фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли более двух тысяч ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов в Константиновке пострадал гражданский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

Так, 10 декабря оккупанты обстреливали города Дружковка, Константиновка, Покровск, Торецк и село Алексеевка. Российские захватчики повредили 11 гражданских объектов, из них девять жилых домов.

"Константиновку оккупанты атаковали из ствольной артиллерии – травмирован гражданский, разрушения получили три частных дома и электросеть", — говорится в сообщении.

В Покровске в результате российских обстрелов повреждены частный дом и газопровод. В Алексеевке повреждены четыре частных дома.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, в Запорожье из-под завалов разрушенного здания клиники деблокировали тело еще одного человека. Число жертв в результате российского ракетного удара по городу 10 декабря увеличилось до восьми.

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