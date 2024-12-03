Росіяни вбили мешканця Донеччини, поранені троє цивільних

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Минулої доби, 2 грудня, російські окупаційні війська завдали 3 113 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще троє мирних жителів дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Покровськ, Родинське, Торецьк, селище Шевченко, а також села Перше Травня та Стара Миколаївка.

Російські загарбники пошкодили 29 цивільних об’єктів, із них — 21 житловий будинок.

"Покровськ росіяни обстріляли 5 разів з артилерії та дронів – вбили цивільну особу, ще одну поранили. Пошкоджено три приватних будинки, три господарських споруди, три цивільних авто, зокрема хлібовоз", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що вчора:

По селищу Шевченко загарбники вдарили дронами. Через атаку постраждали двоє мирних жителів.

У Старій Миколаївці внаслідок артобстрілу пошкоджені 16 приватних будинків.

По одній приватній оселі пошкоджено в Родинському та селі Перше Травня.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, ввечері 2 грудня окупаційні війська РФ накрили з артилерії Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинула 75-річна жінка.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окуповані території повернулися 150 тисяч осіб з числа тим осіб, які стали переселенцями на початку повномасштабної війни. Зокрема, значна кількість маріупольців повернулися в окуповане місто.