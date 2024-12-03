Россияне убили жителя Донецкой области, ранены трое гражданских
За прошедшие сутки, 2 декабря, российские оккупационные войска нанесли 3 113 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще трое мирных жителей получили ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Покровск, Родинское, Торецк, поселок Шевченко, а также села Первое Мая и Старая Николаевка.
Российские захватчики повредили 29 гражданских объектов, из них 21 жилой дом.
"Покровск россияне обстреляли 5 раз из артиллерии и дронов – убили гражданского, еще одного ранили. Повреждены три частных дома, три хозяйственных сооружения, три гражданских автомобиля, в том числе хлебовоз", — говорится в сообщении.
Также известно, что вчера:
- По поселку Шевченко захватчики ударили дронами. Из-за атаки пострадали двое мирных жителей.
- В Старой Николаевке в результате артобстрела повреждены 16 частных домов.
- По одному частному дому повреждено в Родинском и селе Первое Мая.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, вечером 2 декабря оккупационные войска РФ накрыли из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате вражеской атаки погибла 75-летняя женщина.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированные территории вернулись 150 тысяч человек из числа тех, кто стал переселенцами в начале полномасштабной войны. В частности, значительное количество мариупольцев вернулось в оккупированный город.