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03 декабря 2024, 12:00

Россияне убили жителя Донецкой области, ранены трое гражданских

03 декабря 2024, 12:00
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фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 2 декабря, российские оккупационные войска нанесли 3 113 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще трое мирных жителей получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Покровск, Родинское, Торецк, поселок Шевченко, а также села Первое Мая и Старая Николаевка.

Российские захватчики повредили 29 гражданских объектов, из них 21 жилой дом.

"Покровск россияне обстреляли 5 раз из артиллерии и дронов – убили гражданского, еще одного ранили. Повреждены три частных дома, три хозяйственных сооружения, три гражданских автомобиля, в том числе хлебовоз", — говорится в сообщении.

Также известно, что вчера:

  • По поселку Шевченко захватчики ударили дронами. Из-за атаки пострадали двое мирных жителей.
  • В Старой Николаевке в результате артобстрела повреждены 16 частных домов.
  • По одному частному дому повреждено в Родинском и селе Первое Мая.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, вечером 2 декабря оккупационные войска РФ накрыли из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате вражеской атаки погибла 75-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированные территории вернулись 150 тысяч человек из числа тех, кто стал переселенцами в начале полномасштабной войны. В частности, значительное количество мариупольцев вернулось в оккупированный город.

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