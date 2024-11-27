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27 листопада 2024, 11:26

Чоловік, якого впізнали на відео з терористом "Моторолою", отримав 10 років в'язниці

27 листопада 2024, 11:26
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скріншот із відео
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Суд у Дніпрі визнав винним в участі у терористичній організації чоловіка, якого впізнали на відео від 2014 року з ватажками проросійських терористів

Відповідний вирок ухвалив Жовтневий районний суд у Дніпрі 20 листопада, передає RegioNews.

28 вересня 2014 року на YouTube вийшло відео, на якому чоловіки у військовій формі з шевронами "ДНР" і георгіївськими стрічками викладають ящики з боєприпасами та встановлюють міномети. На кадрах також присутній терорист "Моторола", якого позиціонують як командира. Починається обстріл і згодом на відео видно обвинувачуваного у військовій формі в кепці задом наперед. Він має за плечима автомат і подає мінометні боєприпаси.

У вересні 2022 року в Покровську на Донеччині за його місцем проживання правоохоронці провели обшук. На той момент чоловік працював на залізниці у локомотивному депо машиністом. В його помешканні виявили шеврони та символіку "ДНР", а також посвідчення стрільця на його імʼя. Також було виявлено велику кількість зброї: понад 40 гранат, близько 20 тисяч патронів, декілька одиниць вогнепальної зброї, мін та декілька десятків осколкових пострілів. Він пояснив, що у 2015 році знайшов біля залізниці схроні зі зброєю та забрав знайдене у ньому додому.

Свідки, добре знайомі з фігурантом, впізнали його на відео з терористами. Також його присутність на відео підтвердила експертиза.

На суді чоловік вину не визнавав і стверджував, що під час затримання його побили та застосували тортури, зокрема порізали вухо, що помітили і присутні на судовому засіданні.

Суд призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє чоловіків, які служили у "поліції ДНР", отримали по 15 років в'язниці.

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