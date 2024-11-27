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27 ноября 2024, 11:26

Мужчина, которого узнали на видео с террористом "Моторолой", получил 10 лет тюрьмы

27 ноября 2024, 11:26
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скриншот с видео
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Суд в Днепре признал виновным в участии в террористической организации мужчину, которого узнали на видео с 2014 года с лидерами пророссийских террористов

Соответствующий приговор вынес Октябрьский районный суд в Днепре 20 ноября, передает RegioNews.

28 сентября 2014 на YouTube вышло видео, на котором мужчины в военной форме с шевронами "ДНР" и георгиевскими лентами выкладывают ящики с боеприпасами и устанавливают минометы. На кадрах также присутствует террорист Моторола, которого позиционируют как командира. Начинается обстрел и впоследствии на видео виден обвиняемый в военной форме в кепке задом наперед. У него за плечами автомат и он подает минометные боеприпасы.

В сентябре 2022 года в Покровске Донецкой области по его месту жительства правоохранители провели обыск. В тот момент мужчина работал на железной дороге в локомотивном депо машинистом. В его доме обнаружили шевроны и символику "ДНР", а также удостоверение стрелка по его имени. Также было обнаружено большое количество оружия: более 40 гранат, около 20 тысяч патронов, несколько единиц огнестрельного оружия, мин и несколько десятков осколочных выстрелов. Он пояснил, что в 2015 году нашел у железной дороги тайник с оружием и забрал найденное в нем домой.

Свидетели, хорошо знакомые с фигурантом, узнали его на видео с террористами. Также его присутствие на видео подтвердила экспертиза.

На суде мужчина вину не признавал и утверждал, что во время задержания его избили и применили пытки, в частности, порезали ухо, что заметили и присутствовали на судебном заседании.

Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что двое мужчин, служивших в "полиции ДНР", получили по 15 лет тюрьмы.

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