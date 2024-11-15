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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Доведено, що у 2016 році двоє чоловіків напали на водія таксі. Один із них завдав таксисту численних ударів по голові та тілу, а також ножові поранення в шию, від яких потерпілий помер на місці.

Після вбивства брати забрали автомобіль, гроші та інше майно жертви. Щоб приховати злочин, вони сховали тіло у лісосмузі, підпалили авто і покинули місце події.

У липні 2022 року обвинувачених визнали винними у вбивстві. Їх засудили до 13 і 15 років позбавлення волі.

Прокурори не погодилися з вироком суду першої інстанції у зв’язку з м’якістю та оскаржили його в апеляційному порядку.

Самарський райсуд підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок – чоловіків засудили до 15 і 16,5 років увʼязнення.

У суді зловмисники частково визнали свою вину, проте прокурори довели її повністю. До набрання вироком законної сили брати перебуватимуть під вартою.

Нагадаємо, раніше на Київщині засудили чоловіка, який побив до смерті та вивіз у ліс знайомого.