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22 ноября 2024, 17:25

Россияне обстреляли Краматорск из РСЗО "Торнадо-С": погибла женщина, есть пострадавшие

22 ноября 2024, 17:25
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фото: Нацполиция
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Сегодня утром армия РФ накрыла кассетными боеприпасами жилой сектор Краматорска Донецкой области. Есть жертва и пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.

Из-за вражеской атаки РФ в Краматорске повреждены по меньшей мере семь гражданских объектов: пять многоквартирных и частных домов и два легковых автомобиля. Оккупанты ударили по городу около 10:15, предварительно, с РСЗО "Торнадо-С".

"В результате попаданий погибла 41-летняя женщина. Пострадали двое мужчин, 34 и 39 лет, получившие осколочные ранения спины, ног", — говорится в сообщении.

Потерпевшие находятся под наблюдением врачей. Специалисты продолжают обследовать пострадавший район Краматорска.

Напомним, в течение 21 ноября российские оккупационные войска нанесли 2132 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и семеро получили ранения.

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