В Донецкой области россияне убили мирного жителя, ранены 7 человек
За прошедшие сутки, 21 ноября, российские оккупационные войска нанесли 2 132 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и семеро получили ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Константиновка, Лиман, Николаевка, Покровск, Северск, села Малиновка и Александро-Калиново. Российские захватчики повредили 36 гражданских объектов, из них 22 жилых дома.
"Северск оккупанты накрыли из артиллерии — убили гражданского", — говорится в сообщении.
Также в течение 21 ноября:
- На Константиновку РФ сбросила две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" — ранены шесть мирных жителей, повреждены 11 многоквартирных домов, котельная, учебное заведение, газопровод и электросеть.
- В Александро-Калиновом в результате удара бомбой "ФАБ-250" травмирован человек, разрушения получили 11 частных домов.
- В Покровске вражеский дрон повредил гараж и хозяйственное сооружение.
- В результате обстрела Малиновки повреждено агропредприятие.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, агенты партизанского движения АТЕШ помогли уничтожить подразделение дронов российской армии в Донецкой области.