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22 ноября 2024, 16:25

В Донецкой области россияне убили мирного жителя, ранены 7 человек

22 ноября 2024, 16:25
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фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 21 ноября, российские оккупационные войска нанесли 2 132 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и семеро получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Константиновка, Лиман, Николаевка, Покровск, Северск, села Малиновка и Александро-Калиново. Российские захватчики повредили 36 гражданских объектов, из них 22 жилых дома.

"Северск оккупанты накрыли из артиллерии — убили гражданского", — говорится в сообщении.

Также в течение 21 ноября:

  • На Константиновку РФ сбросила две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" — ранены шесть мирных жителей, повреждены 11 многоквартирных домов, котельная, учебное заведение, газопровод и электросеть.
  • В Александро-Калиновом в результате удара бомбой "ФАБ-250" травмирован человек, разрушения получили 11 частных домов.
  • В Покровске вражеский дрон повредил гараж и хозяйственное сооружение.
  • В результате обстрела Малиновки повреждено агропредприятие.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, агенты партизанского движения АТЕШ помогли уничтожить подразделение дронов российской армии в Донецкой области.

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