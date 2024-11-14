Удари по Купʼянську з постраждалими: окупанти атакували "швидку" та житловий будинок
У середу вдень, 13 листопада, російські окупаційні війська завдали удару по Купʼянську на Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, окупанти атакували Купʼянськ близько 15:30. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки.
"Зафіксовано влучання по автомобілю швидкої медичної допомоги: поранено 66-річного водія. Ще одне влучання — по приватному житловому сектору. 49-річний чоловік дістав поранень", — йдеться в повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни тривають досудові розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Куп'янську Харківської області. Постраждалого водія ушпиталили до лікарні.