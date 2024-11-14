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14 ноября 2024, 12:25

В Донецкой области россияне убили 2 и ранили 8 гражданских

14 ноября 2024, 12:25
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фото: Нацполиция
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Вчера, 13 ноября, российские войска нанесли 3038 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских атак погибли двое гражданских, еще восемь — получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

Оккупанты атаковали города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Покровск, Торецк, поселки Удачное, Шевченко, села Новотроицкое, Предтечино и Шевченко.

Российские захватчики повредили 63 гражданских объекта, из них — 41 жилой дом.

"По Новотроицкому оккупанты ударили дроном - убили гражданского, еще двух человек ранили. Село Шевченко враг накрыл из РСЗО "Смерч" - один человек погиб и один получил ранения, повреждено админздание", - говорится в сообщении.

В течение 13 ноября:

  • Константиновку войска РФ атаковали тремя авиабомбами "ФАБ-250" и артиллерией — пострадали четверо мирных жителей. Повреждены 26 частных домов, админздание, предприятие, четыре линии электропередач, два газопровода и два гражданских автомобиля.
  • В Предтечином в результате артобстрела травмирован человек, поврежден частный дом.
  • На Николаевку Россия сбросила три бомбы "УМПБ Д30СН" — разрушения получили три многоквартирных дома, объект инфраструктуры.
  • По Краматорску попали две бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - повреждены восемь частных домов и инфраструктурный объект.
  • В Дружковке ударом БПЛА поврежден частный дом, микроавтобус и газопровод.
  • В Покровске в результате попадания дрона поврежден частный дом.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, днем 13 ноября российские военные ударили по Краматорску в Донецкой области и попали в школу.

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