На Донеччині росіяни вбили полоненого воїна ЗСУ

фото: Офіс Генерального прокурора

У Донецькій області російські загарбники розстріляли пораненого українського військовослужбовця, якого захопили в полон. Герой був беззбройним

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

"9 листопада 2024 року в одному з Telegram-каналів з’явилося відео, на якому видно, як представники зс рф захопили пораненого українського військовослужбовця. Беззбройного захисника, який лежав на землі, окупанти розстріляли з автоматичної зброї впритул", — йдеться в повідомленні.

В Офісі Генерального прокурора вкотре наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події, а також часу й місця злочину.

Нагадаємо, нещодавно росіяни розстріляли на Донеччині шістьох полонених українських військових.

Раніше поблизу міста Селидове Покровського району Донецької області російські загарбники вбили чотирьох полонених бійців Національної гвардії України. Захисники були поранені та беззбройні.