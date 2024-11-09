Окупанти вигадали новий спосіб перекидання резервів через Маріуполь

фото: Андрющенко

Росіяни перекидають резерви на фронт через Маріуполь, застосовуючи цивільні вантажівки. Таким чином окупанти, ймовірно, намагаються вберегтись від атак

Про це передає RegioNews із посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Росіяни повернулись до тактики перевезення вантажів на потребу фронту цивільними фурами", – розповів він.

Цього тижня, за даними радника мера, спостерігали такий рух через Маріуполь у Бердянський район та до Приморська.

"Звичайні на вигляд двадцятитонні фури – в причепах "якісь ракети" за інформацією від наших джерел. Рухались у супроводі легкових автівок з військовими всередині. Подібну тенденцію спостерігали партизани, але з боку Криму на напрямок Приморська та по самому Криму", – зазначив Андрющенко.

На його думку, така обачність росіян пояснюється спробою уникнути потрапляння під атаку дронами.

"Не дивно, що практику застосування цивільного транспорту росіяни повернули після масованої атаки на інфраструктуру Бердянська та району минулого тижня", – констатував радника мера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни знищили у Маріуполі монументальні мозаїчні панно художників Баранника і Фатхі.