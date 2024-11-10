В Донецкой области россияне убили пленного воина ВСУ

фото: Офис Генерального прокурора

В Донецкой области российские захватчики расстреляли раненого украинского военнослужащего, захваченного в плен. Герой был безоружным

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

"9 ноября 2024 года в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как представители вс рф захватили раненого украинского военнослужащего. Безоружного защитника, лежавшего на земле, оккупанты расстреляли из автоматического оружия в упор", - говорится в сообщении.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия, а также времени и места преступления.

Напомним, недавно россияне расстреляли в Донецкой области шестерых пленных украинских военных.

Ранее вблизи города Селидово Покровского района Донецкой области российские захватчики убили четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины. Защитники были ранены и безоружны.