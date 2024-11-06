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Костянтинівська громада в Донецькій області залишається без опалення. Наразі забезпечені теплом лише 2 медзаклади та 6 пунктів незламності

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, це спричинено кількома факторами, зокрема, складною безпековою ситуацією, значними пошкодженнями будинків та перебоями з водопостачанням.

"Водночас нам вдалося забезпечити опалення для 2 закладів охорони здоров'я та 6 пунктів незламності у громаді. Якщо ситуація в громаді поліпшиться і зникне загроза життю та здоров'ю працівників комунальних підприємств, то питання про відновлення опалення розглянемо знову", – додав очільник регіону.

Нагадаємо, раніше очільник ОВА Іван Федоров закликав жителів прифронтової Запорізької області готуватися до повної відсутності електроенергії взимку. Влада займається закупівлею генераторів і когенераційних установок.