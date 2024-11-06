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Константиновская громада в Донецкой области остается без отопления. Сейчас обеспечены теплом только 2 медучреждения и 6 пунктов несокрушимости

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, это вызвано несколькими факторами, в частности, сложной ситуацией в сфере безопасности, значительными повреждениями домов и перебоями с водоснабжением.

"В то же время нам удалось обеспечить отопление для 2 заведений здравоохранения и 6 пунктов несокрушимости в громаде. Если ситуация в громаде улучшится и исчезнет угроза жизни и здоровью работников коммунальных предприятий, то вопрос о восстановлении отопления рассмотрим снова", – добавил глава региона.

Напомним, ранее глава ОВА Иван Федоров призвал жителей прифронтовой Запорожской области готовиться к полному отсутствию электроэнергии зимой. Власть занимается закупкой генераторов и когенерационных установок.