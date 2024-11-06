Росіяни скинули три авіабомби на Костянтинівку: є руйнування
Протягом 5 листопада російські війська атакували міста Костянтинівку, Торецьк і селище Шевченко на Донеччині. Найбільше окупанти били по Костянтинівці
Про це інформує пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені вісім цивільних об’єктів. На щастя, вчора минулося без жертв і поранених.
"На Костянтинівку росія скинула три авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – пошкоджено об’єкт інфраструктури, господарську споруду, 5 цивільних авто, електромережу", — йдеться у повідомленні.
Також вчора надійшла інформація про загиблу раніше цивільну особу в селищі Іллінка. Мирний житель був вбитий під час російського обстрілу 4 листопада.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, росіяни розстріляли на Покровському напрямку в Донецькій області шістьох полонених українських військових.