Россияне сбросили три авиабомбы на Константиновку: есть разрушения

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В течение 5 ноября российские войска атаковали города Константиновку, Торецк и поселок Шевченко в Донецкой области. Больше всего оккупанты били по Константиновке

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов повреждены восемь гражданских объектов. К счастью, вчера обошлось без жертв и раненых.

"На Константиновку россия сбросила три авиабомба "ФАБ-250" с модулем УМПК - поврежден объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение, 5 гражданских авто, электросеть", - говорится в сообщении.

Также вчера поступила информация о погибшем ранее гражданском в поселке Ильинка. Мирный житель был убит во время российских обстрелов 4 ноября.

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, россияне расстреляли на Покровском направлении в Донецкой области шестерых пленных украинских военных.