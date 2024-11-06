Втрати Росії на Курському напрямку становлять понад 20 тисяч військових, — Сирський

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За майже три місяці операції Сил оборони України в Курській області російська армія втратила більше 20 тисяч солдат і понад тисячу одиниць озброєння й військової техніки

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

За його словами, станом на 5 листопада втрати РФ на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них:

ліквідовані – 7 905,

поранені – 12 220,

потрапили в полон – 717.

"За той же період знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки", – додав Олександр Сирський.

Нагадаємо, у травні РФ планувала наступ на Сумському напрямку з Курської області. Сили оборони зробили превентивний крок і почали наступальну операцію на Курщині.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяву Путіна щодо оточення українських військ у Курській області.