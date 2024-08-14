Киянин намагався вкрасти у підприємця з Краматорська пів мільйона доларів

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На Донеччині взяли під варту чоловіка, який намагався заволодіти 500 тисяч доларів США

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру у замаху на вчинення розбійного нападу (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 187 КК України).

Як розповіли у прокуратурі, у червні підозрюваний, житель Києва, вирішив незаконно заволодіти готівкою підприємця з м. Краматорська. Під час поїздок до міста він дізнався через знайомого про наявність вдома у підприємця 500 тис. доларів.

Для реалізації свого плану з пограбування фігурант залучив ще декількох осіб, які у подальшому діяли під контролем правоохоронців.

Організатор планував, що нападники, одягнені у камуфляж та зі зброєю, мали схопити жителя Краматорська й посадити в автівку. Після цього, застосувавши силу, відібрати у нього ключі від квартири і коди доступу до сигналізації, сейфу, а також електронного гаманця, де зберігались грошові кошти та криптовалюта. Підозрюваний мав проникнути до оселі й забрати гроші та разом з виконавцями вивезти потерпілого за місто.

Злочинець планував розділити здобич порівну між всіма учасниками злочину.

У прокуратурі зазначають, що правоохоронцям вдалося попередити вчинення злочину завдяки злагодженій роботі. Чоловіка викрили та затримали під час спроби вчинити розбійний напад.

В рамках розслідування у помешканні організатора злочину провели обшуки, під час яких виявили стяжки, лопату, мобільний телефон, 1400 доларів США й 6700 грн.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, раніше У Києві затримали прибиральницю, яка обкрадала квартири своїх клієнтів.