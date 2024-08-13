У Києві затримали трьох "бізнесменів", які продавали бойову зброю поштою

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Правоохоронці у Києві затримали групу із трьох торговців зброєю. У них вилучили арсенал зброї і боєприпасів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Затримані - жителі Київської, Львівської та Чернівецької областей.

"Клієнтів" вони знаходили через оголошення в інтернеті про продаж мисливської зброї, а під час спілкування з потенційними покупцями вони вже пропонували до продажу бойову зброю та боєприпаси.

Для конспірації злочинці спілкувалися виключно через месенджери під зміненими даними, а зброю надсилали у розібраному вигляді окремими посилками.

Поліція разом з СБУ затримали фігурантів. Під час обшуків у них вилучили автоматичну зброю, карабін, пістолети, гранати та тисячі набоїв.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Херсоні правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали чоловіка, який продавав зброю і боєприпаси.