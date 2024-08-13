Поліція затримала чоловіка, який намагався спалити квартиру у Києві

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Правоохоронці у Києві затримали чоловіка за спробу спалити квартиру. Інцидент трапився у Святошинському районі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

За інформацією поліції, зловмисник підпали вхідні двері однієї з квартир. Рятувальникам вдалося вчасно ліквідували пожежу, вогнем були пошкоджені тільки двері.

Згодом працівники поліції оперативно затримали палія та вилучили телефон порушника, у якому він погрожував жінці підпалом.

Затриманий - раніше судимий 43-річний киянин. Йому повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 194 КК України – замах на умисне знищення або пошкодження майна, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникові загрожує десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у столиці правоохоронці викрили й затримали киянина, який на замовлення спецслужб РФ підпалив автомобілі українських військовослужбовців. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.