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12 ноября 2021, 15:50

СБУ задержала в Донецкой области бывшую руководительницу "отдела кадров" боевиков "ДНР"

12 ноября 2021, 15:50
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Фото: из открытых источников
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СБУ задержала в Донецкой области бывшую участницу незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Установлено, что злоумышленница занималась "подбором кадров" для группировок, которые принимали участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

По данным следствия, в ряды боевиков жительница Бахмута присоединилась в 2014 году. Злоумышленница входила в состав террористической группировки "Оплот".

В СБУ отметили, что она принимала участие в вооруженном сопротивлении украинским военным подразделениям. Затем ее назначили руководителем "отдела кадров", где среди основных задач был отбор" кандидатов" в группы боевиков.

После конфликта с главарями группировки она покинула его ряды. Впоследствии вернулась на подконтрольную украинской власти территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия.

По данным Службы безопасности, в ходе обысков по месту пребывания злоумышленницы правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в Киеве задержали бывшего коменданта секретной тюрьмы боевиков"ДНР" "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке.

Донецкая область СБУ ДНР арест

 
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