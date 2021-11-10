Комендант донецького концтабору "Ізоляція" проведе найближчі 60 діб у СІЗО

Фото: 0629

Сьогодні, 10 листопада, в Маріуполі обрали запобіжний захід затриманому в Києві бойовику Денису Куликовському на прізвисько Палич, якого називають головним катом Донецької в'язниці "Ізоляція"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт 0629.

Після тригодинної наради суддя Олексій Шишилін оголосив рішення: Денис Куликовський утримуватиметься 60 діб у слідчому ізоляторі СБУ в Києві.

Також суддя повідомив, що обвинувачений з 2019 року проживає у столиці України, знімаючи житло. Він нібито не заперечував перебувати цілодобово під вартою і звинувачень на свою адресу не заперечує.

Як повідомлялося, в Києві затримали колишнього коменданта секретної в'язниці бойовиків"ДНР" "Ізоляція", яка знаходиться в окупованому Донецьку.