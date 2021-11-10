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10 ноября 2021, 18:14

Комендант донецкого концлагеря "Изоляция" проведет ближайшие 60 суток в СИЗО

10 ноября 2021, 18:14
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Фото: 0629
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Сегодня, 10 ноября, в Мариуполе избрали меру пресечения задержанному в Киеве боевику Денису Куликовскому по кличке Палыч, которого называют главным палачом донецкой тюрьмы "Изоляция"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт 0629.

После трехчасового совещания судья Алексей Шишилин огласил решение: Денис Куликовский будет содержаться 60 суток в следственном изоляторе СБУ в Киеве.

Также судья сообщил, что обвиняемый с 2019 года проживает в столице Украины, снимая жилье. Он якобы не возражал находиться круглосуточно под стражей и обвинений в свой адрес не отрицает.

Как сообщалось, в Киеве задержали бывшего коменданта секретной тюрьмы боевиков "ДНР" "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке.

суд Мариуполь СБУ изоляция

 
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