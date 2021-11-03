У лікарнях Донеччини знаходяться близько 3000 COVID-хворих у важкому стані

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У медичних закладах Донецької області знаходяться близько 3 тисяч хворих на коронавірус українців, з них 69 осіб перебувають на ШВЛ

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова посадовця Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександра Педенко.

"На сьогодні в медзакладах на ліжку з ковідом знаходяться 3162 людини й 310 осіб – з підозрою цієї хвороби… В стаціонарі люди знаходяться лише в середньої тяжкості та тяжкому стані, але переважно це все ж таки важкий стан, всі інші лікуються амбулаторно. Наразі загалом по закладах до 69 людей знаходяться на апараті штучної вентиляції легень", - сказав Педенко.

За словами посадовця, наразі серед госпіталізованих 96% пацієнтів - невакциновані.

Педенко констатував, що завантаженість ліжок, виділених для хворих на коронавірусну інфекцію в області, складає 91%, надають медичну допомогу таким хворим на Донеччині 34 заклади охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що споживання кисню в лікарнях зросло в 10 разів.