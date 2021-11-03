В больницах Донетчины находятся около 3000 COVID-больных в тяжелом состоянии

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В медицинских учреждениях Донецкой области находятся около 3 тысяч заболевших на коронавирус украинцев, из них 69 человек находятся на ИВЛ

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова чиновника Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александра Педенко.

"На сегодня в медучреждениях на кровати с ковидом находятся 3162 человека и 310 человек – с подозрением этой болезни... В стационаре люди находятся только в средней тяжести и тяжелом состоянии, но преимущественно это все же тяжелое состояние, все остальные лечатся амбулаторно. Сейчас в целом по заведениям до 69 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких", - сказал Педенко.

По словам чиновника, сейчас среди госпитализированных 96% пациентов - невакцинированные.

Педенко констатировал, что загруженность коек, выделенных для больных коронавирусом в области, составляет 91%, оказывают медицинскую помощь таким больным на Донетчине 34 учреждения здравоохранения.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что потребление кислорода в больницах выросло в 10 раз.