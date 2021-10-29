На Донбасі збільшилась інтенсивність обстрілів, постраждали троє бійців ООС

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Упродовж минулої доби, 28 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ООС.

В напрямку Кримського, Троїцького та Красногорівки бойовики здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм. Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм.

В районі Зайцевого окупанти два рази обстрілювали позиції ООС, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Окрім того, обстріли велися поблизу Луганського, Катеринівки, Причепилівки, Новоолександрівки та Золотого-4. На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох - середньої важкості", - повідомляють в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 29 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Нагадаємо, 27 жовтня з боку окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, Три з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.