09:01  28 жовтня
В Україні антирекорд нових випадків коронавірусу за добу
08:28  28 жовтня
У Сумах поруч з власною автівкою застрелили активіста "Правого сектора"
08:06  28 жовтня
Доба на Донбасі: зафіксовано 15 порушень, загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2021, 08:06 6

Доба на Донбасі: зафіксовано 15 порушень, загинув боєць ООС

28 жовтня 2021, 08:06 6
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ООС.

Так, поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Також бойовики вели вогонь поблизу Новотошківського, Новолуганського, Водяного, Лебединського, Зайцевого та Широкиного.

Біля Гранітного найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", - повідомили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 26 жовтня з боку окупаційних військ було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

ООС Донбас війна військова техніка поранення смерть

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram