Доба на Донбасі: зафіксовано 15 порушень, загинув боєць ООС

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Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ООС.

Так, поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Також бойовики вели вогонь поблизу Новотошківського, Новолуганського, Водяного, Лебединського, Зайцевого та Широкиного.

Біля Гранітного найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", - повідомили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 26 жовтня з боку окупаційних військ було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.