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На Донбассе увеличилась интенсивность обстрелов, пострадали трое бойцов ООС
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29 октября 2021, 08:06 29

На Донбассе увеличилась интенсивность обстрелов, пострадали трое бойцов ООС

29 октября 2021, 08:06 29
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 28 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ООС.

В направлении Крымского, Троицкого и Красногоровки боевики совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм. Возле Новозвановки противник применил минометы калибра 120 мм.

В районе Зайцево оккупанты два раза обстреливали позиции ООС, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Кроме того, обстрелы велись вблизи Луганского, Катериновки, Прицепиловки, Новоалександровки и Золотого-4. На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - средней тяжести", - сообщают в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 29 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Прицепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Напомним, 27 октября со стороны оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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