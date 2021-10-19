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Доба на Донбасі: бойовики продовжують обстріл позицій ООС із заборонених озброєнь
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19 жовтня 2021, 08:06 35

Доба на Донбасі: бойовики продовжують обстріл позицій ООС із заборонених озброєнь

19 жовтня 2021, 08:06 35
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 18 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Пісків, Кримського та Новолуганського ворог обстріляв позиції українських бійців з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

В бік Водяного, що на Приазов’ї, найманці застосували ручні та автоматичні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю. В районі Авдіївки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Станом на 7 годину ранку, 19 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 17 жовтня з боку окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка

 
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