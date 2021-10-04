На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"
Від початку цієї доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил виявлено 1 порушення з боку російсько-окупаційних військ
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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