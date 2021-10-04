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На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"
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04 жовтня 2021, 17:46 3

На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"

04 жовтня 2021, 17:46 3
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з відкритих джерел
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Від початку цієї доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил виявлено 1 порушення з боку російсько-окупаційних військ

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Донбас ООС озброєння мінські угоди БПЛА

 
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