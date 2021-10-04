Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі із забороненого озброєння
Упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли позиції ООС з мінометів калібру 82 мм.
Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.
Станом на 7 годину ранку, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, що 2 жовтня російські окупанти на Донбасі 11 разів порушили "тишу", поранено бійця ООС