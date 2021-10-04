На Донбассе относительное затишье: боевики 1 раз нарушили "тишину"
С начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил выявлено 1 нарушение со стороны российско-оккупационных войск
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресc-центр ООС.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.
Напомним, что за прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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