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На Донбассе относительное затишье: боевики 1 раз нарушили "тишину"
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04 октября 2021, 17:46 3

На Донбассе относительное затишье: боевики 1 раз нарушили "тишину"

04 октября 2021, 17:46 3
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из открытых источников
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С начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил выявлено 1 нарушение со стороны российско-оккупационных войск

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресc-центр ООС.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Напомним, что за прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Донбасс ООС вооружение минские соглашения БПЛА

 
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