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ООС: за добу 13 обстрілів, загинув український боєць
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01 жовтня 2021, 08:09 6

ООС: за добу 13 обстрілів, загинув український боєць

01 жовтня 2021, 08:09 6
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Біля Новотошківського та Павлополя ворожі збройні формування обстріляли позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Також обстріли велись в районі населених пунктів Попасна, Золоте-4, Катеринківка, Світлодарськ, Кримське та Талаківка.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один - вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості", - повідомили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 1 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 29 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

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