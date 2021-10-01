ООС: за сутки 13 обстрелов, погиб украинский боец

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За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

У Новотошковского и Павлополя вражеские вооруженные формирования обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Также обстрелы велись в районе населенных пунктов Попасная, Золотое-4, Катериновка, Светлодарск, Крымское и Талаковка.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один - огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сообщили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 1 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 29 сентября в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.