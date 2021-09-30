В ООС зафіксували сім порушень режиму "тиші" з боку бойовиків
Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
В районі Золотого-4 та Лебединського противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Шумів ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Піски окупанти обстріляли позиції ООС застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Втрат серед наших воїнів немає.
Від початку цієї доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, 28 вересня окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, поранено двох військовослужбовців ООС.