Нацгвардія на Донбасі виявила автомобіль зі зброєю, водія затримали
Поблизу Волновахи у Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії виявили автомобіль зі зброєю
Як повідомили у пресслужбі НГУ, чоловіка, який перебував за кермом автомобіля, затримали, пише RegioNews.
Військовослужбовці зупинили "Волгу" на блок-посту поблизу Волновахи.
"Під час огляду у багажнику "Волги" гвардійці виявили дві одиниці стрілецької зброї, 4 одиниці РПГ-22, кулемет ПК та 60 набоїв калібру 7,62 мм", - розповіли в НГУ.
За кермом автомобіля перебував 22-річний чоловік. Його затримали за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Водію загрожує до семи років в'язниці.
"Для подальшого встановлення обставин на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції", - додали в Нацгвардії.
Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали п'яного водія, який стріляв у патрульних під час переслідування.