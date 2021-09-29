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29 вересня 2021, 19:24 1219

Нацгвардія на Донбасі виявила автомобіль зі зброєю, водія затримали

29 вересня 2021, 19:24 1219
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Фото: Нацполіція
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Поблизу Волновахи у Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії виявили автомобіль зі зброєю

Як повідомили у пресслужбі НГУ, чоловіка, який перебував за кермом автомобіля, затримали, пише RegioNews.

Військовослужбовці зупинили "Волгу" на блок-посту поблизу Волновахи.

"Під час огляду у багажнику "Волги" гвардійці виявили дві одиниці стрілецької зброї, 4 одиниці РПГ-22, кулемет ПК та 60 набоїв калібру 7,62 мм", - розповіли в НГУ.

За кермом автомобіля перебував 22-річний чоловік. Його затримали за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Водію загрожує до семи років в'язниці.

"Для подальшого встановлення обставин на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції", - додали в Нацгвардії.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали п'яного водія, який стріляв у патрульних під час переслідування.

Україна Нацгвардія зброя військові Волноваха

 
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