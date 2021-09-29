Нацгвардия на Донбассе обнаружила автомобиль с оружием, водителя задержали

Фото: Нацполиция

Вблизи Волновахи в Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии обнаружили автомобиль с оружием

Как сообщили в пресс-службе НГУ, мужчину, находившегося за рулем автомобиля, задержали, пишет RegioNews.

Военнослужащие остановили "Волгу" на блок-посту вблизи Волновахи.

"Во время осмотра в багажнике "Волги" гвардейцы обнаружили две единицы стрелкового оружия, 4 единицы РПГ-22, пулемет ПК и 60 патронов калибра 7,62 мм", - рассказали в НГУ.

За рулем автомобиля находился 22-летний мужчина. Его задержали по подозрению в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Водителю грозит до семи лет тюрьмы.

"Для дальнейшего установления обстоятельств на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции", - добавили в Нацгвардии.

Напомним, недавно в Киеве задержали пьяного водителя, стрелявшего в патрульных во время преследования.