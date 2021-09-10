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На Донбасі зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь
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10 вересня 2021, 17:40 8

На Донбасі відносне затишшя; 3 порушення, бойовики гатили з гранатометів

10 вересня 2021, 17:40 8
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Фото з відкритих джерел
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Від початку доби, 10 вересня, в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед наших захисників немає

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС

У районі населеного пункту Попасна окупанти вели прицільний вогонь по позиціях наших захисників із автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 9 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків

Донбас ОБСЄ бойовики обстріли окупанти

 
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