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На Донбасі зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь
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10 вересня 2021, 08:09 18

На Донбасі зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь

10 вересня 2021, 08:09 18
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 9 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.

Так, в районі Красногорівки та Гранітного окупанти гатили з мінометів калібру 120 мм. Також із мінометів та станкових протитанкових гранатометів бойовики п'ять раз вели обстріли поблизу Новозванівки.

Під щільний вогонь противника потрапили позиції бійців ООС поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. Біля Нью-Йорку найманці обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Окрім того, окупаційні війська здійснили обстріл околиць Верхньоторецького із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу. Постраждалих серед місцевого населення немає.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного - тяжкий, іншого - задовільний", - зазначили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 10 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 8 вересня окупанти на Донбасі поранили двох українських військових. Також вони обстріляли позиції ЗСУ 11 разів.

ООС війна обстріли Донбас військова техніка

 
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