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На Донбассе зафиксировано 12 нарушений, боевики били из запрещенных вооружений
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10 сентября 2021, 17:40 5

На Донбассе относительное затишье; 3 нарушения, боевики стреляли из гранатометов

10 сентября 2021, 17:40 5
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Фото из открытых источников
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С начала суток, 10 сентября, в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди наших защитников нет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС

В районе населенного пункта Попасная оккупанты вели прицельный огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине и Донецкой области зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, что за прошедшие сутки, 9 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков

Донбасс ОБСЕ боевики обстрелы оккупанты

 
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