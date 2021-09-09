"Укрзалізниця" евакуювала персонал станції на Донбасі через обстріл окупантами

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У Донецькій області поблизу станції Скотувата тимчасово обмежили рух поїздів через обстріл з важкого виду озброєння​​​​​​​ з непідконтрольної Україні території. Снаряди падають на відстані 2 км від станції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Працівників станції Скотувата та пасажирів було евакуйовано в укриття.

Зазначається, що до стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 "Лиман – Скотувата – Лозова" та №6003/6004 "Ізюм – Скотувата – Святогірськ" обмежено до станції Фенольна.

Нагадаємо, що 28 серпня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки, були поранені восьмеро українських військовослужбовців. Через обстріл рух поїздів на Донеччині був тимчасово обмежений.