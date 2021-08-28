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28 серпня 2021, 13:02 11

На Донеччині через обстріли бойовиків обмежено рух поїздів

28 серпня 2021, 13:02 11
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Фото: avdeevka.city
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У Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежили рух поїздів через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине", - йдеться у повідомленні.

Так, поїзди № 136 Київ - Авдіївка та № 826 Дніпро - Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська до Авдіївки та зворотно доправлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

Як зазначається в повідомленні, працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

Нагадаємо, обстріл розпочався зранку 28 серпня. Один український військовий отримав поранення.

Укрзализныця Донбас поїзд окупанти бойовики війна

 
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