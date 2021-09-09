"Укрзализныця" эвакуировала персонал станции на Донбассе из-за обстрела оккупантами
В Донецкой области вблизи станции Скотоватая временно ограничили движение поездов из-за обстрела из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Работники станции Скотоватая и пассажиры были эвакуированы в укрытие.
Отмечается, что до стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 "Лиман - Скотоватая - Лозова" и №6003/6004 "Изюм - Скотоватая - Святогорск" ограничено до станции Фенольная.
Напомним, что 28 августа российско-оккупационные войска осуществили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки были ранены восемь украинских военнослужащих. Из-за обстрела движение поездов в Донецкой области было временно ограничено.