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09 сентября 2021, 10:54 451

"Укрзализныця" эвакуировала персонал станции на Донбассе из-за обстрела оккупантами

09 сентября 2021, 10:54 451
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Фото: из открытых источников
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В Донецкой области вблизи станции Скотоватая временно ограничили движение поездов из-за обстрела из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Работники станции Скотоватая и пассажиры были эвакуированы в укрытие.

Отмечается, что до стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 "Лиман - Скотоватая - Лозова" и №6003/6004 "Изюм - Скотоватая - Святогорск" ограничено до станции Фенольная.

Напомним, что 28 августа российско-оккупационные войска осуществили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки были ранены восемь украинских военнослужащих. Из-за обстрела движение поездов в Донецкой области было временно ограничено.

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